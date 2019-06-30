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Haliliye’de kanal uyarısı

Haliliye Belediye Başkanı MehmetCanpolat, her yıl kanal ve kanaletlerde boğulma olaylarının yaşandığı Şanlıurfa’daki vatandaşlara uyarılarda bulundu.

30 Haziran 2019 Pazar 13:23
Haliliye’de kanal uyarısı

Haliliye Belediye Başkanı MehmetCanpolat, her yıl kanal ve kanaletlerde boğulma olaylarının yaşandığı Şanlıurfa’daki vatandaşlara uyarılarda bulundu.


Canpolat, vatandaşların serinlemek için kanal ve kanaletlere girmemeleri konusunda uyarılarda bulunarak, “Biz diyoruz ki, vatandaşlarımızı kanallara değil, belediyelerimizin havuzlarına davet ediyoruz” dedi. Su debisinin yüksek olması ve akıntının fazla olduğu kanal ve kanaletlere serinlemek amacıyla girilmemesi konusunda bilgilendirmelerde bulunan Başkan Canpolat, vatandaşları belediyelerin ücretsiz havuzlarına davet etti.


Temmuz ayı itibari ile hizmete sunulan ücretsiz havuzlara tüm vatandaşları beklediklerini belirten Canpolat, yaptığı açıklamada “1992 yılından itibaren Fırat’ın topraklarımız ile buluşması sonrası büyük kanallara, çocuklar ve gençler serinlemek amacıyla bilinçsiz bir şekilde girmektedirler. Bu bilinçsiz şekilde kanallara girmek ve su debisinin de yüksek olması dolayısıyla birçok can kayıpları yaşadık ve hepimizin yüreğini yakan üzücü olaylar ile karşılaştık. Bundan dolayı bizler, belediyeler olarak ilçelerimizde ücretsiz havuzlar açtık. Haliliye Belediyesi olarak da ücretsiz havuzlarımız, Temmuz ayı itibari ile vatandaşlarımızın hizmetine girmektedir. Biz diyoruz ki, vatandaşlarımızı kanallara değil, belediyelerimizin havuzlarına davet ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 13:23
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