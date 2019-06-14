Haliliye’de kadınlara yönelik söyleşi

Haliliye Belediyesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği Şanlıurfa Temsilciği (KADEM) ile birlikte kadınlara yönelik “aile olmak” konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Haliliye Belediyesi Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleşen söyleşiye kursiyerler, mahalle sakini kadınlar ve KADEM yöneticileri katıldı. Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Psikolog Sibel Bar, çocuk yetiştirme ve davranışı ile ilgili kadınlara sunumda bulundu.

Haliliye Belediyesi ile böylesi bir program yaptıklarından duyduğu memnuniyetini dile getiren Psikolog Sibel Bar, “Söyleşide kadınlara anne olmak üzerine konuştuk. Aslında anne ve babaların mükemmel olmak zorunda olmadıklarını; yeterli anne ve baba olmanın daha önemli olduğunu belirttik. Çocuklarının gelişim özelliklerini bilmesi gerektiğini, hatalarıyla, sınırlıklarıyla ve tüm özellikleriyle çocuklarını kabul etmenin gerekliliklerinden bahsettik. Bugün bizleri ağırlayan Haliliye Belediyesi ve Devteşti Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Söyleşiye katılan kadınlar, düzenlenen programın verimli geçtiğini ifade ederek, kendilerine sağlanan imkandan dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.