Haliliye’de evde bakım hizmetiveriliyor

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen evde bakım hizmeti ile ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin temizliği ve kişisel bakımları yapılıyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri periyodik olarak evde hizmet bakımı için ailelerin kapısını çalmaya devam ediyor. Evde ihtiyaç duyulan tüm temizlik çalışmalarının yapıldığı hizmette, ailelerin kişisel bakımları da yine ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Evde bakım hizmeti ile ilgili aileler, yapılan hizmetlerden dolayı Haliliye Belediyesi’ne teşekkür etti.