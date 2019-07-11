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Haliliye’de çölyak hastaları yemekte buluştu

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, çölyaklılara farkındalık oluşturmak için, çölyaklılar ve aileleri ile aynı sofrada buluştu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 20:57
Haliliye’de çölyak hastaları yemekte buluştu

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, çölyaklılara farkındalık oluşturmak için, çölyaklılar ve aileleri ile aynı sofrada buluştu.


Haliliye Belediyesi Şanlıurfa’da bulunan çölyaklılara umut olmaya devam ediyor. Çölyaklılara düzenli olarak ekmek ve gıda yardımında bulunan Haliliye Belediyesi son olarak Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatı ile farklı bir projeye imza attı.Canpolat, farkındalık oluşturmak için çölyaklılarla aynı sofrada buluşarak glütensiz yemek ve çölyak bilgilendirme programı düzenlendi. Şehitlik Çamlık Konferans Salonunda düzenlenen programa Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile eşi Fethiye Canpolat, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Haliliye Ak Parti İlçe Başkanı Süleyman Aksu, Şanlıurfa Çölyak Dernek Başkanı Hasan Doğan, Haliliye Belediyesi Meclis Üyeleri, çok sayıda basın mensubu ve dernek üyeleri katıldı. İlahi dinletisi ile başlayan program konuşmalar ile devam etti.


Göreve geldiği ilk günden bu yana hız kesmeden hizmete devam ettiklerini belirten Canpolat, “Bu hastalık doğmuş ve doğacak olan çocuklarımızda görebilecek bir hastalık. Onların bu yaşam mücadelesinde bizler Haliliye Belediyesi olarak ilk etapta kayıtlı olan bin 400 çölyaklı hastanın ekmek ihtiyacını fırınımızdan karşılıyoruz. Özelde de bir ilçe belediyesi olarak kendilerine gıda kolileri ile yardım yapmaya çalışıyoruz. Bu çocuklar bizim ve gelecek adına çocuklarımıza yapılan hizmet Urfa tabiri ile pilava dökülen yağdır.İnşallah bu çocuklarımız gelecekte ülkemizin belediye başkanı, milletvekili, müdür, müftüsü, amirleri olacaklar. Bu vatandaşa, millete ‘Önce Devlet, Önce Millet, Önce Bayrak’ diyerek bizim yaptığımız gibi hizmet edecekler. Biz buna inanıyoruz ve bu şekilde çalışıyoruz”diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından plaket takdimi yapıldı. Şanlıurfa Çölyak Başkanı tarafından derneğe ve üyeleri verdiği desteklerden dolayı Canpolat’a teşekkür plaketi verildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 20:57
  1. doğa

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