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Haliliye’de başarılı öğrencileri Çanakkale’ye uğurladı

Haliliye Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına bu yıl 5’incisi düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, düzenlenen programla Çanakkale’ye gönderildi.

22 Mart 2019 Cuma 12:30
Haliliye’de başarılı öğrencileri Çanakkale’ye uğurladı

Haliliye Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına bu yıl 5’incisi düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, düzenlenen programla Çanakkale’ye gönderildi.


Haliliye Belediyesince bu yıl 5’incisi düzenlenen ve konusu sadece Çanakkale olan ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ayrı ayrı düzenlenen bilgi yarışması, şiir okuma, şiir yazma, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin için Çanakkale’ye uğurlama programı düzenlendi. Programa, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Başkan Yardımcıları Mehmet Selim Polatkan ve Müslüm Yüksel, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.


Programda konuşan Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, “2014 yılından bu tarafa başladığımız Çanakkale programlarının 5’incisini yapmayı Cenab-ı Hakk bizlere nasip eyledi. İl genelinde yapmış olduğumuz Çanakkale yarışmalarında derece alan sevgili gençlerimiz, göstermiş oldukları başarıyla ecdat diyarı Çanakkale’ye gidiyorlar. Öğrencilerimizin yolunu, bahtını Allah açık eylesin. Gittiğiniz yerler, ecdadımızın kanıyla suladığı topraklardır. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir devlet ise ezanımız okunuyor, bayrağımız dalgalanıyor ise Çanakkale’deki, Kurtuluş Savaşı’ndaki şehitlerimiz dolayısıyladır” diye konuştu.


Demirkol’un konuşmalarının ardından temsili asker kıyafeti giyen öğrencilerinin ellerine kına yakıldı. Yola çıkan kafile, Çanakkale’nin yanı sıra, Konya, Bursa ve İstanbul illerindeki tarihi mekanları da görmek imkanı bulacak.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:30
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