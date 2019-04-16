Haliliye kırsalında yol çalışması sürüyor
Haliliye’de kırsal mahallelerinde yol yapımı çalışmaları devam ediyor.16 Nisan 2019 Salı 17:43
Haliliye’de kırsal mahallelerinde yol yapımı çalışmaları devam ediyor.
Haliliye Belediye Başkan Mehmet Canpolat’ın talimatları ile Fen İşleri Müdürlüğü, kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını gideriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriHaliliye ilçesine bağlı Akdoğan, Bakımlı, İkiağız ve Mağarcık kırsal Mahallelerinin, yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.
Mahalle sakinleri, yol yapım çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiler.
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