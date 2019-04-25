Haliliye kırsalında yol çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın kırsal mahalle ziyaretlerinde gelen yol talepleri üzerinde verilen talimatla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri İncirli, Mağarcık, İkiağız ve Uzunköy kırsal Mahallelerinde yol yapım çalışmalarına sürüyor.

Haliliye Belediye Başkanı Canpolat’ın kırsal mahalle ziyaretlerinde, vatandaşlardan gelen yol talepleri de Fen İşleri Müdürlüğü tarafından anında gideriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü, kırsal mahallelerde yürüttüğü yol yapım çalışmaları kapsamında İncirli, Mağarcık, İkiağız ve Uzunköy kırsal Mahallelerinde stabilize yol yapım çalışmalarını devam ettiriyor. 4 kırsal mahallede yeni yolları vatandaşların hizmetine sunan Fen İşleri Müdürlüğü, program dahilinde diğer kırsal mahallelerde de sürdürecek.

Uzunköy kırsal Mahallesinde yürütülen çalışmalar ile ilgili konuşan Mahalle Muhtarı İsa Demirkır, “Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat, hafta sonu mahallemizi ziyaret etti. Yol ile ilgili taleplerimizi ilettik. Başkanımız sağ olsun talimatlarını verdi ve ekipler yollarımızı yapıyor. Başkanımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.