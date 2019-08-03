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Haliliye Belediyesi yerel yönetimler toplantısına ev sahipliği yaptı

Haliliye Belediyesi Şanlıurfa’da düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare Toplantısına ev sahipliği yaptı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 17:15
Haliliye Belediyesi yerel yönetimler toplantısına ev sahipliği yaptı

Haliliye Belediyesi Şanlıurfa’da düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare Toplantısına ev sahipliği yaptı.


Ak Parti tarafından 2, 3 ve 4 Ağustos tarihlerinde Şanlıurfa’da düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare Toplantısına katılanlara Haliliye Belediyesi ev sahipliği yaptı. Düzenlenen programa Haliliye Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Aslan, Haliliye Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Erol ve İhsan Ağca ile çok sayıda büyükşehir belediye başkanları ile yöneticiler katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Vekili Mehmet Emin Aslan, “Haliliye ilçemizde bulunan, 12 bin yıllık tarihi ile UNECSO dünya mirası kalıcı listesinde yer alan Göbeklitepe’nin cumhurbaşkanımız, liderimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılı olarak ilan edilmesi, ilçemizin ve şehrimizin turizmine büyük katkılar sağlamaya başladı. Biz, yerel yöneticiler olarak cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, gönül belediyeciliği anlayışı ile şehrimizin kalkınması için, gençlerimiz için, kadınlarımız için, çocuklarımız için hız kesmeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Haliliye belediyesi olarak siz değerli misafirlerimizi, peygamberler diyarı şehrimizde misafir etmekten mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kulandı.


Program Haliliye Belediyesi tarafından hazırlanan faaliyet videosunun izlenmesinin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 17:15
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