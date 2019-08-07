0553 313 94 23

Haliliye Belediyesi yaşlıları unutmadı

Haliliye Belediyesi Evde Bakım Hizmeti ekipleri Kurban Bayramı öncesi bakıma muhtaç olan vatandaşların evlerine giderek tıraş ve bakım ihtiyaçlarını giderdi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:53
Haliliye Belediyesi yaşlıları unutmadı

Haliliye Belediyesi Evde Bakım Hizmeti ekipleri Kurban Bayramı öncesi bakıma muhtaç olan vatandaşların evlerine giderek tıraş ve bakım ihtiyaçlarını giderdi.


Haliliye Belediyesi her bayram olduğu gibi bu bayram öncesi de bakıma muhtaç vatandaşları unutmadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen Evde Bakım Hizmeti ile ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin temizliği ve kişisel bakımlarını düzenli olarak sürdüren ekipler yaklaşan Kurban Bayramı öncesi de tıraş ve kişisel bakım ihtiyacı olan vatandaşlara hizmet verdi. Ekiplerin düzenli olarak geldiğini bununla birlikte bayram öncesi kendilerinin hatırlanmasından dolayı son derece memnun olduklarını belirten vatandaşlar, “Haliliye Belediyesi çalışanları sağ olsun her zaman bizim yanımızda. Geliyorlar evin temizliğini ve diğer ne ihtiyacı varsa gideriyorlar. Bizlerle böylesi ilgilendiği için Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.


Evde bakım hizmeti biriminden yapılan açıklamada, “Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne yapılan başvurular sonundaki inceleme ile ailelerin belirleniyor. Bunun yanından vatandaşlarımız beyaz masa hattını da arayarak başvuru yapabilirler” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sinop’ta korkutan ev ve samanlık yangını
    1. Sinop’ta korkutan ev ve samanlık yangını
    2. Kars'ta PKK'ya ait barınaklar imha..
    3. Otobüs yangınlarına ilişkin önemli..
    4. Küçükçekmece’de kurban bayramı için..
    5. Kütahya’da e-imar uygulaması başladı
    6. Kocasinanlı çocuklar yaz kurslarıyla..
    7. TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye kuraları..
    8. Novovoronej 2 NGS’nin 2. ünitesi tam..
    9. Keles’te Yakup Çelebi Camii ile ecdada..
    10. Gram altın 262,9 lira seviyelerinde
    11. Hazine ve Maliye Bakanlığına yeni..
    12. Elazığ’da, toplu taşıma araçları..
    13. Gebeler için doğuma hazırlık okulu
    14. İsrail güçleri Batı Şeria'da 8..
    15. Kayısı ihracatında 251 milyon dolar..
    16. Tam teçhizatlı kazıcılar suçüstü..
    17. (GRAFİKLİ) - Uyuşturucu ile etkin..
    18. Japonya'da market zincirinden "fare"..
    19. Trump'ın tarifeleri yuanı 11 yılın..
    20. Uruguaylı futbolcu Diego Forlan, 40..
    21. Türkiye ve Rusya şirketleri arasında..
    22. FETÖ sanığı eski astsubaya hapis
    23. Manisalı minikler yazın keyfini çıkardı
    24. Kilis’te sahte içki operasyonu
    25. Hadi Avrupa'da DAEŞ için biri..
    26. Raporda ortaya çıktı! ABD'den skandal..
    27. Otizmli çocuğu ESER’de eğitim gören..
    28. Elazığ’dan dünya pazarına kerevit,..
    29. İstanbul’da 43 milyon TL’lik vurgun..
    30. Hayvanat bahçesinde fıskiyeli serinlik
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”