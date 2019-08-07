Haliliye Belediyesi yaşlıları unutmadı

Haliliye Belediyesi Evde Bakım Hizmeti ekipleri Kurban Bayramı öncesi bakıma muhtaç olan vatandaşların evlerine giderek tıraş ve bakım ihtiyaçlarını giderdi.

Haliliye Belediyesi her bayram olduğu gibi bu bayram öncesi de bakıma muhtaç vatandaşları unutmadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen Evde Bakım Hizmeti ile ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin temizliği ve kişisel bakımlarını düzenli olarak sürdüren ekipler yaklaşan Kurban Bayramı öncesi de tıraş ve kişisel bakım ihtiyacı olan vatandaşlara hizmet verdi. Ekiplerin düzenli olarak geldiğini bununla birlikte bayram öncesi kendilerinin hatırlanmasından dolayı son derece memnun olduklarını belirten vatandaşlar, “Haliliye Belediyesi çalışanları sağ olsun her zaman bizim yanımızda. Geliyorlar evin temizliğini ve diğer ne ihtiyacı varsa gideriyorlar. Bizlerle böylesi ilgilendiği için Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.

Evde bakım hizmeti biriminden yapılan açıklamada, “Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne yapılan başvurular sonundaki inceleme ile ailelerin belirleniyor. Bunun yanından vatandaşlarımız beyaz masa hattını da arayarak başvuru yapabilirler” denildi.