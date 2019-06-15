Haliliye Belediyesi sınava giren öğrencileri ve velileri unutmadı

Haliliye Belediyesi, Yükseöğretim Kurumları Sınavı (YKS) giren öğrenciler ile öğrencilerini okul bahçelerinde bekleyen velilere, soğuk su ikramında bulundu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giren öğrenci ve onları okul bahçelerinde bekleyen velilerini, Haliliye Belediyesi unutmadı. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Haliliye İlçesindeki 56 okulda soğuk su ikramında bulundu. Sınava giren öğrenciler ile onları sıcak havada okul bahçelerinde bekleyen velilerine soğuk su dağıtımında bulunan ekipler, sınava giren gençlere de başarı dileklerini iletti.

Sıcak havada çocuklarını bekledikleri sürede kendilerine destek olan Haliliye Belediyesi’ne teşekkür eden veliler, hizmetten duydukları memnuniyeti de dile getirdi.