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Haliliye Belediyesi Kurban Bayramı’na hazır

Haliliye Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi temizlik ile ilaçlama personellerine kurban kesim ve satış yerlerinin temizliği ve ilaçlaması ile ilgili eğitim verdi.

06 Ağustos 2019 Salı 16:32
Haliliye Belediyesi Kurban Bayramı’na hazır

Haliliye Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi temizlik ile ilaçlama personellerine kurban kesim ve satış yerlerinin temizliği ve ilaçlaması ile ilgili eğitim verdi.


Kurban Bayramı süresi boyunca dört yüz personel ve yüz araçla sahada olacak olan Haliliye Belediyesi temizlik ve ilaçlama ekiplerinin hazırlıkları devam ediyor. Kurban kesimi sonrası ortaya çıkacak olan organik atıkları ile ilgili sahada olacak personeller Harran Üniversitesinde Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Dr. Öğr. Üyesi Şahin Toprak, tarafından eğitim aldı. Verilen eğitimde kurban satış ve kesim sonrası yapılacak ilaçlama, atık toplama ile ilgili önemli noktalar anlatıldı.


Kurban Bayramı’nın ilaçlama birimleri için önemli günler olduğunu belirten Dr. Toprak, "Haliliye Belediyesi hazırlarını yapmış. Özellikle kesim ve satış yerlerini ayırmış ve hazırlıklarını yapmış. Fakat vatandaşlar bazen kendi bahçesinde veya sokak gibi benzeri yerlerde kesim yapabiliyorlar. Bununla birlikte şehirde büyük bir organik artık ortaya çıkıyor. Bundan dolayı biz şimdiden önlemimizi alacağız. Kurban kesim noktalarını kendimize hedef noktaları seçeceğiz. Çok kısa sürede ortaya çıkan organik atıkları bekletmeden gerekli noktalara götüreceğiz. Asıl dikkat etmemiz gereken nokta ise kurban kesim yerleri dışında kesim yapan alanlar. Biz tedbirleri aldığımız sürece vatandaşlar Kurban Bayramını rahat bir şekilde geçirecekler” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 16:32
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