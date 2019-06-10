Haliliye Belediye Meclisi haziran ayı 1. birleşimi gerçekleşti Haliliye Belediye Meclisinin 2019 yılı haziran ayı meclis toplantılarının 1.

Haliliye Belediye Meclisinin 2019 yılı haziran ayı meclis toplantılarının 1. birleşiminde sunulan başkanlık teklifleri oy birliği ile kabul edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Haliliye Belediye Meclisi 2019 yılı haziran ayı meclis toplantılarının 1. birleşimi, meclis üyelerini katılımı ile açılış ve yoklamanın yapılması ile başladı. Belediye Başkanvekili Cengiz İzgördü’nün başkanlığında gerçekleşen toplantıda başkanlık teklifleri görüşüldü. Görüşülen teklifler oy birliği ile karara bağlandı.

Haliliye Belediye Meclisi 2019 yılı haziran ayı meclis toplantıları, 2. birleşim ile devam edecek.

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