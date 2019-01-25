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Halilhodzic'ten "Sala" tepkisi

- Nantes Teknik Direktörü Halilhodzic:"Arama çalışmalarını aniden durdurma kararı almak, bence utanç verici. Bu, görevlilerin yapmak zorunda olduğu bir iş"

25 Ocak 2019 Cuma 19:44
Halilhodzic'ten "Sala" tepkisi


ANKARA (AA) - Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nantes'ın teknik direktörü Vahid Halilhodzic, Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçakla ilgili arama çalışmalarının durdurulmasından utanç duyduğunu söyledi.

Basın toplantısı düzenleyen Boşnak teknik adam, Nantes'da birlikte çalıştığı Sala'yı arama çalışmalarının durdurulmasına anlam veremediğini belirterek, "Çalışmaları aniden durdurma kararı almak, bence utanç verici. Onları bulmanın inanılmaz derecede imkansız bir görev olduğunu düşünmüyorum. Bu, görevlilerin yapmak zorunda olduğu bir iş." dedi.

Kararı alan güvenlik görevlilerini eleştiren 66 yaşındaki Halilhodzic, "Arama çalışmasını yarıda kesip, hiçbir şey olmamış gibi oturup bekleyemezsiniz. Bu çok büyük bir saygısızlık. Dayanılabilir veya kabul edilebilir bir davranış değil. Sala'nın ailesini düşünebiliyor musunuz? Lütfen çalışmaları sürdürün. Bu şekilde yarıda bırakmak gerçekten iğrenç bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Cardiff City'nin 19 Ocak'ta Nantes'tan transfer ettiği 28 yaşındaki Sala'nın da içinde bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi üzerinde kaybolmuştu.

Aralarında Barcelonalı Lionel Messi, Manchester Cityli Sergio Agüero, Borussia Dortmundlu Axel Witsel, Olympique Marsilyalı Florian Thauvin gibi çok sayıda ünlü futbolcu da arama çalışmalarının devam etmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.


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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 19:44
  1. Emiliano Sala
  2. kayıp uçak
  3. Nantes
  4. Vahid Halilhodzic

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