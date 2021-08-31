Halil Dervişoğlu kimdir, nereli? Halil Dervişoğlu kaç yaşında? Halil Dervişoğlu nerede oynuyor?

Halil İbrahim Dervişoğlu 8 Aralık 1999 tarihinde Rotterdam, Hollanda'da doğdu. Santrfor mevkisinde oynayan Hollanda'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Premier League takımlarından Brentford'da forma giymektedir.

10 yaşında Sparta Rotterdam akademisine katıldı ve 2017-18 Tweede Divisie sezonunun başlarında kulübün yedek takımına girdi. Ağustos 2019'da, 1 Ocak 2020'den itibaren Brentford ile ön sözleşme imzaladı. 2019-20 sezonunun ilk yarısında 19 maça çıktı ve beş gol attı ve ilk takım kadrosundayken 58 maça çıkıp 16 gol atarak kulüpten ayrıldı.

Halil Dervişoğlu hangi takımlarda oynadı?

9 Ağustos 2019 tarihinde 3 milyon € ücret[6] karşılığında 1 Ocak 2020'den itibaren İngiltere Championsip kulübü Brentford'a katılmak için bir ön sözleşme imzaladı. 4.5 yıllık bir sözleşme imzaladı.

2020-21 sezonunun ilk ayında bir kez Championship yedek oyuncusu olarak kadroya girdi. Forvet sıralamasında Marcus Forss ve yeni imza atan Ivan Toney'in çok gerisinde kaldıktan sonra, 6 Ekim 2020'de sezonun geri kalanı için Twente'ye kiralandı. Takıma katıldıktan iki hafta sonra 2020-21 sezonu sonuna kadar Galatasaray'a kiralandı.

6 Ekim 2020 tarihinde Eredivisie kulübü FC Twente'ye 2020-21 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak katıldı. 10 maç oynayıp gol atamadıktan sonra sözleşmesi 1 Ocak 2021 tarihinde feshedildi. 25 Ocak 2021 tarihinde Galatasaray tarafından yarım sezonluğuna kiralandığı açıklandı. 2 Mayıs 2021 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Galatasaray maçının 44. dakikasında Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.

Halil Dervişoğlu millî takım kariyeri

19 yaş altı ve 21 yaş altı Türkiye millî takım formasını giydikten sonra 14 Mayıs 2021 tarihinde Şenol Güneş tarafından 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna davet edildi. 27 Mayıs 2021'de Azerbeycan'a karşi ilk milli maçına çikti ve ayni zamanda burada ilk milli takim golünü kaydetti.