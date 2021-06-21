Halil Dervişoğlu kimdir? Halil Dervişoğlu nereli? Halil Dervişoğlu hayatı biyografisi özgeçmişi

Halil İbrahim Dervişoğlu kimdir? A Milli Takım'ın İsviçre maçı öncesi yaptığı bir idmanda, gergin anlar yaşandığı ortaya çıktı. Halil Dervişoğlu'nun, Enes Ünal ile bir pozisyon sonrası kavga ettiği iddia edildi. Olay, araya giren diğer futbolcular tarafından daha da büyümeden önlenirken, Halil ayrıca Cengiz'le de bir tartışma yaşadı.

Halil İbrahim Dervişoğlu 8 Aralık 1999 tarihinde Rotterdam’da doğdu. Santrfor mevkisinde oynayan Hollanda'da yetişmiş Halil Dervişoğlu, Premier League takımlarından Brentford'da forma giymektedir.

10 yaşında Sparta Rotterdam akademisine katıldı ve 2017-18 Tweede Divisie sezonunun başlarında kulübün yedek takımına girdi. 26 maçta 21 gol atınca, Mayıs 2018'de sözleşmesi uzatıldı ve kulübün başarısız Eredivisie küme düşme playoff mücadelesi sırasında ilk kez takım kadrosuna girdi. 2018–19 Eerste Divisie sezonunda ilk takım kadrosunda düzenli olarak yer aldı ve sezon sonu playoffları ile kulübün Eredivisie'ye yükselmesine yardımcı oldu.

Ağustos 2019'da, 1 Ocak 2020'den itibaren Brentford ile ön sözleşme imzaladı. 2019-20 sezonunun ilk yarısında 19 maça çıktı ve beş gol attı ve ilk takım kadrosundayken 58 maça çıkıp 16 gol atarak kulüpten ayrıldı. 9 Ağustos 2019 tarihinde 3 milyon € ücret karşılığında 1 Ocak 2020'den itibaren İngiltere Championsip kulübü Brentford'a katılmak için bir ön sözleşme imzaladı.

6 Ekim 2020 tarihinde Eredivisie kulübü FC Twente'ye 2020-21 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak katıldı. 10 maç oynayıp gol atamadıktan sonra sözleşmesi 1 Ocak 2021 tarihinde feshedildi.

Galatasaray (kiralık)

22 Ocak 2021 tarihinde Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Galatasaray, görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. 25 Ocak 2021 tarihinde Galatasaray tarafından yarım sezonluğuna kiralandığı açıklandı. 2 Mayıs 2021 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Galatasaray maçının 44. dakikasında Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.

Millî takım kariyeri

19 yaş altı ve 21 yaş altı Türkiye millî takım formasını giydikten sonra 14 Mayıs 2021 tarihinde Şenol Güneş tarafından 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna davet edildi. 27 Mayıs 2021'de Azerbeycan'a karşi ilk milli maçına çikti ve ayni zamanda burada ilk milli takim golünü kaydetti.