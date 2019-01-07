0553 313 94 23

Halil Ayhan kimdir?

AK Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları belli oldu. AK Parti'nin Güney belediye başkan adayı Halil Ayhan oldu. Peki Halil Ayhan kimdir? Halil Ayhan kaç yaşında? Halil Ayhan hangi görevlerde bulundu. İşte Ak Parti Güney belediye başkan adayı Halil Ayhan'ın biyografisi...

07 Ocak 2019 Pazartesi 00:46
Halil Ayhan kimdir?

AK Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları belli oldu. AK Parti'nin Güney belediye başkan adayı Halil Ayhan oldu. Peki Halil Ayhan kimdir? Halil Ayhan kaç yaşında? Halil Ayhan hangi görevlerde bulundu. İşte Ak Parti Güney belediye başkan adayı Halil Ayhan'ın biyografisi...

HALİL AYHAN KİMDİR?

Halil Ayhan, 1961 yılında Güney'de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Güney'de tamamladı.

1985 Yılında Güney Mal Müdürlüğün'de  memuriyete başladı Memuriyet döneminde İlçe sorunları ile ilgilenip İlçe halkı ile her zaman iç içe oldu,1994 Yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Güney Belediye Başkanlığına seçildi ve bir dönem belediye başkanlığı yaptı.

Görev taptığı süre çerisinde İlçemizin pekçok önemli sorununu  çözüme kavuşturdu. Belediye Başkanlığı görevi sonrasında ticarete atıldım, Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanlığı görevinde bulunduktan sonra 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden Güney İlçesi Belediye Başkanlığına seçildi. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 00:46
  1. Denizli
  2. Halil Ayhan
  3. Halil Ayhan kimdir?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji uyarmıştı... Ve yağış başladı!
    1. Meteoroloji uyarmıştı... Ve yağış..
    2. Mehmet Salih Sağınç kimdir?
    3. Yeni Malatyaspor'dan sürpriz transfer!..
    4. Turgut Devecioğlu kimdir?
    5. Dağda mahsur kalan vatandaşlar..
    6. Gazze'deki sınır görevlilerinin..
    7. Trump'tan flaş açıklama:..
    8. Iraklı heyetlerin İsrail'i ziyaret..
    9. Ahmet Ağaoğlu'ndan Burak Yılmaz..
    10. Halil Ayhan kimdir?
    11. “Kudüs Filistin’in ebedi başkenti..
    12. Barcelona şampiyonluk yarışında farkı..
    13. Cengiz Arslan kimdir?
    14. Konyaspor'dan sol bek hamlesi! Anlaşma..
    15. Gazzeli çocuklardan Filistinli..
    16. "Başkan seçilmeseydim, Kuzey Kore ile..
    17. Ordu'da eğitime kar engeli
    18. Ankara'da dağda mahsur kalan 7 kişi..
    19. Griffiths ve Husilerin lideri,..
    20. Kar nedeniyle mahsur kalan 75 kişi..
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    Karın ağrısı mide ağrısı hangi bölüme gidilir
    Karın ağrısı mide ağrısı hangi bölüme gidilir
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'
    İnternetten alışveriş yaparken sakın bunu yapmayın! Uzmanlardan kritik uyarı
    İnternetten alışveriş yaparken sakın bunu yapmayın! Uzmanlardan kritik uyarı