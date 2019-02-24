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Halikarnas Balıkçısı'nın 30 yeni fotoğrafı sergilendi

Halikarnas Balıkçısı adıyla bilinen roman ve hikaye yazarı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın 30 fotoğrafı "Halikarnas Balıkçısının Görülmemiş Fotoğrafları" adlı sergiyle gün yüzüne çıktı

24 Şubat 2019 Pazar 19:40
Halikarnas Balıkçısı'nın 30 yeni fotoğrafı sergilendi

İSTANBUL (AA) - Bodrum'a olan aşkı ile tanınan, roman ve hikaye yazarı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın, "Halikarnas Balıkçısının Görülmemiş Fotoğrafları" sergisi, 3 Mart'a kadar CNR Expo Yeşilköy'de ziyaret edilebilecek.

CNR Expo'dan yapılan açıklamaya göre, CNR Avrasya Boat Show Hall 6'da açılan sergi, Halikarnas Balıkçısı'nın daha önce yayınlanmayan 30 fotoğrafından oluşuyor.

Sergi hakkında bilgi veren Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, sıra dışı bir kişiyi, sıra dışı bir sergiyle anmak istediklerini belirtti.

Halikarnas Balıkçısı'nın kızı İsmet Kabaağaçlı Noonan ve torunu Joanne Aliye Noonan'ın daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış fotoğraflarını bu proje için özel aile albümlerinden çıkarıp verdiklerini vurgulayan Cambazoğlu, "Sonra, profesyonel bir fotoğrafçı ekiple fotoğraflama ve teknik fotoğraf taramalarını yaptık. Ailenin özel izniyle gün yüzüne çıkan 30 fotoğraf, ziyaretçilerle buluştu. Sergi içeriğinde aynı zamanda Joanne Aliye Nooan'ın İngilizce çevirileriyle tekrar hayat bulan balıkçı kitaplarından ve konuşmalarından alıntılar var. Mavi Yolculuk, bibliografya, Halikarnas Balıkçısı Forumu bölümleri de bulunuyor." bilgisini verdi.

Sergi, CNR Expo Kitap Fuarı'nda da ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek, Bodrum'da ise 17 Nisan'da "Balıkçı'yı Anma" etkinliklerinde sergilenecek.

- Halikarnas Balıkçısı

Asıl adı Cevat Şakir Kabaağaçlı olan Halikarnas Balıkçısı, 1890'da doğdu. İlk öğrenimini Büyükada Mahalle Mektebi'nde, orta öğrenimini Robert Koleji'nde yapan Kabaağaçlı, Oxford Üniversitesi'nde dört yıl Yakın Çağlar Tarihi okudu ve üniversiteyi orada bitirdi.

İstanbul'a dönünce Resimli Ay, İnci gibi dergilerde yazılar yazan Kabaağaçlı, kapak resimleri ve süslemeler yaptı, karikatürler çizdi.

Cumhuriyet'ten sonra asker kaçaklarıyla ilgili bir yazısı yüzünden üç yıl kalebentlikle Bodrum'a sürülen Kabaağaçlı, cezasının son yarısını İstanbul'da geçirdikten sonra yeniden döndüğü Bodrum'da kaldı. 1947'de İzmir'e yerleşen Halikarnas Balıkçısı, 13 Ekim 1973'de öldü ve çok sevdiği Bodrum'a gömüldü.

Agata Burina Burinata, Bulamaç, Deniz Gurbetçileri, Ötelerin Çocukları, Turgut Reis, Uluç Reis adlı romanları, deneme ve çocuk kitapları ile büyük ilgi gördü.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 19:40
  1. CNR Expo
  2. Halikarnas Balıkçısının Görülmemiş Fotoğrafları" sergisi

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