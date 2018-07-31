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Halıfleks mi yoksa parke mi daha kullanışlıdır?

Yer döşemesi seçiminde halıfleks mi yoksa parke mi yaptıracağınız konusunda kararsızlık yaşıyorsanız, her iki zeminin de tasarımının avantajlarını ve dezavantajlarını bilmeniz gerekmektedir.

31 Temmuz 2018 Salı 11:30
Halıfleks mi yoksa parke mi daha kullanışlıdır?

1- HALIFLEKS KULLANIMI

Yer döşemesinde uygun fiyatlı oluşu ve kolay temizlenmesi nedeniyle sıklıkla tercih edilen halıflekslerin avantajları olduğu gibi dezavantajları da bulunuyor. İstatistiklere göre her bir metrekareye düşen 67 gram toz, insan sağlığını riske atabiliyor.

Toz tutmasının yanı sıra ağır kimyasallar içeren bu halıflekslerden en çok bebekler, çocuklar ve evdeki hayvanlar etkilenebiliyor. Eğer halıfleksin satın alınması düşünülüyorsa, bu kriterler göz önünde bulundurulmalıdır.

2- PARKE KULLANIMI

Evlerde modern bir hava oluşturan parke zeminlerin ahşap, lamine, rabıta ve karo gibi çeşitleri mevcut. Özellikle ahşap parkeler şık durması, uzun süre dayanıklı olması, ses ve ısı izolasyonunu sağlayabilmesi bakımından sıklıkla tercih edilebiliyor. Halıflekse oranla sağlık açısından daha güvenilir bir zemin tasarımı türüdür.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 11:30
  1. sağlık
  2. yaşam
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  5. parke
  6. halıfleks
  7. pratik bilgiler

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