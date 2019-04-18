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Seçim 2019 Sayfası

Halife Haftar, Tamanhind asker üssünde yeniden kontrolü sağladı

Libya’nın güneyinde Haftar güçlerinin kontrolü altında bulunan askeri üsse silahlı bir grup tarafından sabah saatlerinde saldırı düzenlendi.

18 Nisan 2019 Perşembe 15:23
Halife Haftar, Tamanhind asker üssünde yeniden kontrolü sağladı

Libya’nın güneyinde Haftar güçlerinin kontrolü altında bulunan askeri üsse silahlı bir grup tarafından sabah saatlerinde saldırı düzenlendi. Saldırının ardından Halife Haftar’ın Tamanhind asker üssünde yeniden kontrolü sağladığı belirtildi.


Güney Libya için önemli bir askeri üs olan Sabha civarındaki Tamanhind üssünde sabah saatlerinde çatışma yaşandığı kaydedildi. İttifak Hükümeti’ni destekleyen Güney Koruma Gücü’nün geri çekilmesinin ardından Maraşal Halife’nin güçlerinin Tamanhint üssünde tekrar kontrolü sağladığı belirtildi.


Daha önce BM Güvenlik Konseyi bir tasarı belge yayınlayarak Libya genelinde düşmanlıkları durduran kapsamlı bir ateşkesin sağlanmasını teklif etmişti.


Halifa Haftar, 4 Nisan tarihinde terörist olarak nitelediği Milli İttifak Hükümeti’nin elinden kurtarmak için kuvvelerine Libya’nın başkenti Trablus’a ilerlemelerini emretmişti. Haftar’ın güçleri bu süre zarfında Trablus’un yakınında bulunun Surman ve Garyan şehirlerinin kontrolünü ele geçirdi. Milli İttifak Hükümeti askerlerine 7 Nisan’da karşı saldırı emri vermişti.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 15:23
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