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Haliç'teki 3 köprü trafiğe kapanacak

Galata, Atatürk ve Metro köprüleri, bu gece saat 02.30 ile 03.30 arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak

21 Kasım 2018 Çarşamba 21:21
Haliç'teki 3 köprü trafiğe kapanacak

İSTANBUL (AA) - Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri, bu gece bir süre yaya ve araç trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Galata Köprüsü, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü, UKOME kararı gereği bu gece saat 02.30 ile 03.30 arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Köprülerin deniz trafiğine açılması nedeniyle sürücü ve yayalar, Haliç Köprüsü'nü kullanabilecek.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 21:21
  1. Atatürk Köprüsü
  2. Deniz
  3. Galata Köprüsü
  4. Haliç Metro Köprüsü
  5. trafik
  6. UKOME

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