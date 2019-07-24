0553 313 94 23

Haliç’te suya düşen genç kız iskele çapasına tutunarak yardım bekledi

Haliç’te vatandaşların denizde genç bir kız görmesi üzerine polis ekipleri alarma geçti.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:15
Haliç’te suya düşen genç kız iskele çapasına tutunarak yardım bekledi

Haliç’te vatandaşların denizde genç bir kız görmesi üzerine polis ekipleri alarma geçti. İskele çapasına tutunarak su yüzeyinde kalan genç kız vatandaşlar tarafından kurtarıldı.


Beyoğlu, Haliç Sahili’nde denizde genç bir kız gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Haliç’te inşa halinde olan bir iskelenin çapasına tutunarak su yüzeyinde durmaya çalışan genç kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Halat uzatılarak sudaki genç kız kurtarıldı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan genç kız tedbir amaçlı olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Genç kızı sudan çıkardıklarını belirten bir vatandaş, "Yüzme bilmeyen biri sahile bu kadar yakın mesafede oturmamalı. Bende o esnada sahil kenarında oturuyordum. Zaman zaman arkasına dönüp çevresini izliyordu. Bir problemi var diye düşündüm. Sonrasına kaşla göz arasında nasıl düştüyse suya arkadaşın koştuğunu gördüm. Sudan çıkarıp ambulansa teslim ettik’’ ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çayırova’da çevre düzenleme çalışmaları sürüyor
    1. Çayırova’da çevre düzenleme..
    2. Başkan Söğüt, “Yol haritamızı birlikte..
    3. Milletvekili Tutdere’den Basın Bayramı..
    4. Yaz Kur’an kurslarına büyük ilgi
    5. İranlı Sünni alimden Tahran..
    6. Sakarya’daki selin hasarı gün yüzüne..
    7. Başarılı gençlere Büyükşehir’den tatil..
    8. "20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür..
    9. Ata Demirer’in çiftlik sefası
    10. "Tur atlamak istiyoruz"
    11. Borsa, 103.500 puan sınırını test etti
    12. Hamilelerin kesinlikle yememesi..
    13. HÜDA PAR’da bayrak değişimi
    14. İsrail'in davetlisi "Suudi aktiviste"..
    15. Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken..
    16. Elektrik kontağından çıkan yangın..
    17. Çevreyi korudular hediyeleri kazandılar
    18. Başkan Yüksel: "24 Temmuz Gazeteciler..
    19. "Adalet savaşçısı" Boşnak anne şiir..
    20. Kütahya Belediyesi, gönüllü..
    21. Bitlis’te 4 terörist etkisiz hale..
    22. Gebze’de Halk Günleri sürüyor
    23. Alanya’da Alman turist havuzda boğuldu
    24. Mısır tarlasındaki kenevirleri drone..
    25. TBMM Başkanı Şentop, İskeçe..
    26. Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe..
    27. Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar
    28. Konya’da jandarmadan kaçak içki..
    29. TEM kenarında geniş alanda ot yangını..
    30. Nijerya'da silahlı çetelere operasyon
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?