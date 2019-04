Haliç'te kürek şenliği

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 8.'si gerçekleştirilen Haliç Dostluk Kupası kürek yarışlarında birinciliği Kadir Has Üniversitesi kazandı.

Koç Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi kürek takımları, geleneksel hale gelen Haliç Dostluk Kupası için yarıştı. Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü önünden başlayan ve Rahmi M. Koç Müzesi önünde son bulan 2 bin 100 metrelik yarışta, Kadir Has Üniversitesi birinci oldu.

Yarış sonrası açıklamada bulunan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, 2011'de başlattıkları bu yarışın uzun yıllar sürmesini istediklerini belirterek, "Yurt dışında kürek branşında neredeyse 150 senedir yarışan üniversiteler var, umarım üniversitelerimiz 300 sene sonra da bu yarışları devam ettirir." ifadesini kullandı.

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz ise akademik başarıları olan sporcuların iyi bir yarış geçirdiğini vurgulayarak, "Hepsi ile gurur duyuyorum, umarım bu yarış yıllarca devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.