0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Haliç'te kürek şenliği

- Haliç Dostluk Kupası'nda Kadir Has Üniversitesi birinci oldu

13 Nisan 2019 Cumartesi 15:13
Haliç'te kürek şenliği


İSTANBUL (AA) - Bu yıl 8.'si gerçekleştirilen Haliç Dostluk Kupası kürek yarışlarında birinciliği Kadir Has Üniversitesi kazandı.

Koç Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi kürek takımları, geleneksel hale gelen Haliç Dostluk Kupası için yarıştı. Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü önünden başlayan ve Rahmi M. Koç Müzesi önünde son bulan 2 bin 100 metrelik yarışta, Kadir Has Üniversitesi birinci oldu.

Yarış sonrası açıklamada bulunan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, 2011'de başlattıkları bu yarışın uzun yıllar sürmesini istediklerini belirterek, "Yurt dışında kürek branşında neredeyse 150 senedir yarışan üniversiteler var, umarım üniversitelerimiz 300 sene sonra da bu yarışları devam ettirir." ifadesini kullandı.

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz ise akademik başarıları olan sporcuların iyi bir yarış geçirdiğini vurgulayarak, "Hepsi ile gurur duyuyorum, umarım bu yarış yıllarca devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 15:13
  1. Haliç Dostluk Kupası
  2. Kadir Has Üniversitesi
  3. Koç Üniversitesi
  4. kürek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uğur Soğutma sektöründe yine birinci
    1. Uğur Soğutma sektöründe yine birinci
    2. Kilis’teki Arapça tabelalar değişti
    3. Cezayir'de yargının başı istifaya..
    4. Fatma Şahin şarkı söyledi, Osmanlı..
    5. Kavgaya giden polislere meşaleli..
    6. Şanlıurfa’da Güncel Yorumlar Karma..
    7. Taşınma sebebiyle tazminat alınır mı?..
    8. Anneleri ölünce ortada kaldılar
    9. Kardiyolog Prof. Dr. Hamza Duygu:..
    10. Nafaka sorununda sona gelindi! 5 yıl..
    11. Can Bartu son yolculuğuna uğurlandı
    12. Çilekte patlama yaşanıyor
    13. Haliç'te kürek şenliği
    14. İzmir'deki gıda zehirlenmesi şüphesi
    15. Sudan’da sivil yönetim için baskı..
    16. Aile Olmak belgeseli bu akşam yayında
    17. Basketbolda maçın ardından
    18. Yolcu otobüsü tıra çarptı: Ölü ve..
    19. AB'den Türkiye açıklaması: Bu bir fırsat
    20. Balık tutmaya giderken kazada hayatını..
    21. Genç: “Türkiye’de mevcut belediye..
    22. Hayri Samur: “Temenni ederim ki,..
    23. Kalkınma Ajansları PYB toplantısı..
    24. Şehir merkezine inen kurt paniğe neden..
    25. Papağanına işkence yapan Özdemir..
    26. Krimi'ye ağzının payını veren..
    27. Avrasya’da Türk Sanat Müziği konseri
    28. Açık ceza evinden izinli çıkıp kablo..
    29. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan..
    30. Balıkçılar sezondan memnun kaldı
    Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı çalıntı çıktı
    Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı çalıntı çıktı
    Osmanlı mirasına büyük ayıp! Saraykondu
    Osmanlı mirasına büyük ayıp! Saraykondu
    16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
    16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
    Çamlıca Camii doldu taştı
    Çamlıca Camii doldu taştı
    Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı
    Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!
    CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!
    Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti
    Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti