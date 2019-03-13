Haliç’te alabora olan yelkenli kıyıya çekildi Haliç’te yat kulübü öğrencilerinin kullandığı yelkenli alabora olmuş, yelkenlide bulunan iki öğrenci kurtarılmıştı.

Haliç’te yat kulübü öğrencilerinin kullandığı yelkenli alabora olmuş, yelkenlide bulunan iki öğrenci kurtarılmıştı.Alabora olan yelkenli, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çekildi.

Haliç’ te öğle saatlerinde Yat kulübü öğrencilerinin eğitim için kullandığı yelkenli, denizde alabora olmuştu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirmiş ekipler, yelkenlide bulunan 1997 doğumlu E. S. ve 2000 doğumlu R. R’yikurtarmıştı.Alabora olan yelkenli Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çekildi.

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