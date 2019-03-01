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Halıcılar Suudi Arabistan Pazarını Mercek Altına Aldı

Türk halı sektörünün en önemli ikinci pazarı olan Suudi Arabistan’a Ahmet Kaplan Başkanlığında giden GAHİB üyeleri Cidde ve Riyad de çeşitli incelemeler yaptı.

01 Mart 2019 Cuma 15:12
Halıcılar Suudi Arabistan Pazarını Mercek Altına Aldı

Türk halı sektörünün en önemli ikinci pazarı olan Suudi Arabistan’a Ahmet Kaplan Başkanlığında giden GAHİB üyeleri Cidde ve Riyad de çeşitli incelemeler yaptı.


GAHİB üyeleri, burada ki mevcut pazarın geliştirilmesi yönünde fikir alışverişinde bulunan firmaların yanı sıra Riyad’da bulunanSuudi Arabistan Türkiye Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğunu da ziyaret ederek temaslarda bulundu. Suudi Arabistan’ın halı sektörü için büyük önem taşıdığına dikkat çeken GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, mevcut pazarların korunması ve geliştirilmesi yönündeki çalışmalar kapsamında Suudi Arabistan’a gidildiğini ve burada oluşan son dönemlerde görülen pazar daralmasının nedenlerinin araştırılarak Suudi Arabistan ihracat politikasında yeni yol haritası çıkarılması yönünde çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.Son dönemlerde Suudi Arabistan pazarında ciddi bir daralma olduğuna dikkat çeken Başkan Ahmet Kaplan, buradaki gelişmeleri yakından görmek, mevcut pazar payını koruyarak arttırmak ve yeni nesil halılarla Suudi alıcıların buluşturulması yönünde çalışmalar yürütmek istediklerini ifade etti. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan veÜyeleriyle ihracatçılar oluşan heyet, Suudi Arabistan’daki temaslarına devam ederken, ziyaretler kapsamında Riyad’da bulunanSuudi Arabistan Türkiye Büyükelçisi Erdoğan Kök’ü makamında ziyaret ettiler. Karşılıklı görüş alışverişinin yanı sıra, Suudi Arabistan’da ihracatla ilgili karşılaşılan sorunların da dile getirildiği görüşmenin ardından Cidde’ye hareket eden heyet, burada da Cidde Başkonsolosu Dr. Akif Menevşe ve Ticaret Ataşe Bilge Dönmez ‘i ziyaret ederek Suudi Arabistan pazarındaki halı sektörünün sahip olduğu konumun korunması ve son dönemlerde yaşanan sorunların çözümüne yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.


Halı sektörünün en önemli ikinci pazarı Suudi Arabistan


2018’de Suudi pazarlarına 265 milyon 398 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleşti. Cidde ve Riyad ticaret ve sanayi odalarının yanı sıra, mesleki teşekküllerini de ziyaret eden GAHİB heyeti, yenilikçi ürünlerin Suudi Arabistan pazarlarında yer bulması için gerekli temasları sürdürdü. Suudi Arabistan’a yönelik düzenlenen pazar incelemeleriyle ilgili genel bir değerlendirme yapan GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, Suudi Arabistan’ın halı sektörü için en büyük ikinci pazar olduğuna dikkat çekerek, 2018 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 15,03’lik bir gerileme yaşanarak bu yılda 265 milyon 398 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, oysa 2017 verilerine göre bu ülkeye 312 milyon 328 bin dolarlık ihracat yapıldığını ifade ederek, “ Elbette yeni Pazar arayışlarımızı sürdürürken mevcut pazarlarımızın korunması ve buralarda yaşanan sorunların çözümü için de elimizden geldiğince ikili ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Yönetim kurulu üyelerimiz ve ihracatçılarımızla birlikte bu nedenle Suudi Arabistan’da incelemelerde bulunduk. Riyad büyük elçimiz ve Cidde Başkonsolosumuz ve buralarda bulunan ticari ataşelerimize görüşerek bundan sonraki süreçte neler yapılabileceği gönünde karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Burada bulunan müşterilerimizle yakın temas kurarak yenilikçi ürünlerimizi sunarken Suudi Arabistanlı nihai tüketicilerin son dönemlerde ki halı ile ilgili beklentileri hakkında bilgiler aldık. Düzenlediğimiz Pazar analizi sonucunda bundan sonraki Suudi Arabistan halı ihracatıyla ilgili yeni bir yol haritası oluşturarak mevcut pazarımızın arttırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:12
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