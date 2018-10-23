Haliç’e hangi proje yapılacak? Erdoğan'dan Haliç müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EKOTÜRK televizyonunda katıldığı yayında soruları yanıtladı.Erdoğan burada yaptığı konuşmada Haliç’e muhteşem bir yeni projeyi kazandıracaklarını söyledi. Peki Haliç’e hangi proje yapılacak? Erdoğan’ın müjdelediği projeyle neler yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç’e yapılacak olan projeye ilişkin "Şimdi Haliç'te yeni bir muhteşem proje hazırlanıyor. Bu proje devreye girdiği anda, şöyle bir üç senemizi zannediyorum alacak, yani orası çok ciddi bir çekim alanı olacak. Müzeler, alışveriş imkanları var, bütün bunlarla beraber oradaki oteller vesaire filan Haliç'in kenarı Kasımpaşa, Hasköy o taraftaki çok büyük bir zenginliğe kavuşmuş olacak. Böylece bu tersaneler kısmını biz şimdi bu şekilde bir çekim alanına kavuşturmuş olacağız." diye konuştu.