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Haliç’de edebiyat rüzgarı esiyor

Eyüpsultan’da, usta yazar Prof.

25 Nisan 2019 Perşembe 14:41
Haliç’de edebiyat rüzgarı esiyor

Eyüpsultan’da, usta yazar Prof. Dr. Hüsrev Hatemi’nin onur konuğu olduğu “5’inci Haliç Genç Edebiyat Günleri”nin açılışı gerçekleştirildi.


Bu yıl 5’incisi düzenlenen “Haliç Genç Edebiyat Günleri”nin açılışı Etüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğin bu yılki onur konuğu şair ve yazar Prof. Dr. Hüsrev Hatemi oldu. Etkinliğe, Etüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, şair ve yazar Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Hayati Develi, Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Birol Emil ve çok sayıda edebiyatsever katıldı. Etkinliğe okullardan gelen öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Haliç Genç Edebiyat Günleri’nin onur konuğu Prof. Dr. Hüsrev Hatemi etkinliğe gelen öğrencilere Türk şiir tarihini kısaca anlattı.


Ödüller sahiplerini buldu


Programda,"Eyüpsultan’da Bir Sabah” temalı yarışmanın ödülleri sahiplerini buldu. Şiir kategorisinde, Sabiha Gökçem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Halil Tevge “ Eyüpsultan’da Bir Sabahtasın Sen”eseriyle birinci oldu. Hikaye kategorisinde Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi öğrencisi Onur Acar “Eyüpsultan’ın İlk Sabahı” eseriyle birinci oldu. Deneme kategorisinde ise Sultanbeyli Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencisi Hüseyin Solum’un “Bir Sabah Soğuğunda Eyyüp Besmelesi” adlı eseri birinciliğe layık görüldü.


“Güzel konuşmayı, güzel yazmayı, güzel okumayı bir kültür haline getirmek amacımız”


Programda konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken,“Eyüpsultan’a biz zaten kültürün baş şehri diyoruz. İstanbul metropol ise Eyüpsultan buranın baş şehridir diye konuşmalarımızı bu şekilde yaptık. Hem edebiyatta hem bilimde bütün dallarda biz şehirleşmede örnek işler yapmamız lazım. Amacımız güzel konuşmayı, güzel yazmayı, güzel okumayı bir kültür haline getirmektir. Çünkü artık sosyal medya üzerinde harflerin kısaltılarak konuşulduğu, gülmelerin, alkışların bile yapay yapıldığı bir ortamdan uzak durmak istediğimizde “Haliç Edebiyat Günleri” bir kurtarıcı oldu” diye konuştu.


Edebiyat günleri, 28 Nisan tarihine kadar tüm sanatseverleri bekliyor.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 14:41
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