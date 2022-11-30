Halı sahada mı sordun sen? Cihangir İslam kargaları bile güldürdü

Sonradan CHP’li Cihangir İslam, Karar TV’de cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik konuştu. CHP'li İslam, "Sahada Sayın Kılıçdaroğlu hakkında bir tane olumsuz şey duymadım. Bu hiçbir liderde olmayan bir özellik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu abartmadan söyleyebiliyoruz. Biz adayımızı İzmir'de kampta ilan ettik, bizim adayımız Kılıçdaroğlu olarak çıktı" ifadelerine yer verdi.

“Rahatlıkla alabilir”’

Seçim çalışmalarına yönelik konuşan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, "Anadolu'daki çalışmalarımızda Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı ciddi bir güven olduğu ve Kılıçdaroğlu'nun, anketlerin büyük çoğunluğunda cumhurbaşkanlığını rahatlıkla alabileceği ortaya çıkıyor. Bunların nedenine giremem" ifadelerini kullandı.

“Bunların üçüyle de uğraştık”

Başörtüsü meselesi hakkında değerlendirmede bulunan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, "Başörtüsü AK Parti'nin meselesi değildir. 90'lı yıllarda Kürt kimliği meselesi vardı, sistematik işkence vardı ve başörtüsü meselesi vardı. Bunların üçü ile de uğraştık. Başörtüye yönelik, başörtülü bakandan başarısız, başörtüsüz olan da hata yapıyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun vicdanen huzursuz olduğu için 'helalleşme' çağrısını yaptı. Bunları telafi etmek siyasette olağandır" dedi.

“Bunlar bizim gündemimiz”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik anket çalışmalarından bahseden Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, "Emin değilim ancak CHP'ye oy vermem asla diyenlerin oranı yüzde 17'ydi. 'CHP'ye oy vermem' diyenlerin oranı 'AK Parti'ye oy vermem' diyenlerin oranından daha düşük. Biraz objektif bakmak lazım. En az bir asgari ücret girmeyen hiçbir hane kalmayacak, kalmamalı. Bu bir hedef ve yapılacak. Çiftçiyi ciddiyetle ele aldık. Bunlar bizim gündemimiz." şeklinde konuştu.