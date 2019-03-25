Halı saha tesisinde korkutan yangın Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir halı saha tesisinin kafeteryasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir halı saha tesisinin kafeteryasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Malkara’da 14 Kasım Stadyumu yanında bulunan bir halı saha tesisine ait kafeteryada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Görenlerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında kafeteryanın arka kısmı küle döndü. Olay yerine gelen Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, işletme sahibine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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