0553 313 94 23

Halı saha tesisinde korkutan yangın

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir halı saha tesisinin kafeteryasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

25 Mart 2019 Pazartesi 20:43
Halı saha tesisinde korkutan yangın

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir halı saha tesisinin kafeteryasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Malkara’da 14 Kasım Stadyumu yanında bulunan bir halı saha tesisine ait kafeteryada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Görenlerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında kafeteryanın arka kısmı küle döndü. Olay yerine gelen Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, işletme sahibine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 20:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Brezilya'da çöken baraj
    1. Brezilya'da çöken baraj
    2. "CHP'nin hizmet gibi bir derdi yok"
    3. Basketbolda maçın ardından
    4. Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı..
    5. Buteflika Cezayir devlet televizyonu..
    6. Jandarma Genel Komutanlığı ‘Dost’a..
    7. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    8. "Rusya'nın Golan Tepeleri'ne ilişkin..
    9. İstanbul’da tek teker üzerinde tehlike..
    10. Bakan Soylu: “İHA’lara yeni takılacak..
    11. (Trump'ın Golan kararı) Mahmud..
    12. Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı..
    13. "Hiçbir zaman bu kararı tanımayacağız"
    14. Hamas'tan işgalci İsrail'e sert uyarı:..
    15. İran'daki sel felaketinde can kaybı..
    16. "Martın sonu bahar, Yenimahalle iyi..
    17. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    18. Hindistan'da internet en fazla Cammu..
    19. GÜNCELLEME - İsrail güçleri Gazze'yi..
    20. Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10. yılı
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler