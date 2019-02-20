Halı makinesi hırsızları yakalandı Gaziantep’te bir iş yerinde halı ve koltuk yıkama malzemesi çalan 4 şüpheli yakalandı.

Gaziantep’te bir iş yerinde halı ve koltuk yıkama malzemesi çalan 4 şüpheli yakalandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezi ekipleri işyerinden hırsızlık şüpheliler hakkında yaptıkları çalışma neticesinde 3 şüpheliyi malzemeler ile birlikte yakaladı.

Şüpheliler M.Y.S., M.Y., F.T., ve A.S. isimli 3 şüpheli şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Yapılan operasyonda iş yerinden çalınan malzemelerle gözaltına alınan şahıslar haklarında yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. 4 şüphelidenM.Y.S. ve M.Y. isimli iki şahıs tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.