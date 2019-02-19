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Halı dokumacılığı kadınlara gelir kapısı oldu

Bitlis’in Mutki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan halı dokuma atölyesi, kadınlara gelir kapısı oldu.

19 Şubat 2019 Salı 09:55
Halı dokumacılığı kadınlara gelir kapısı oldu

Bitlis’in Mutki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan halı dokuma atölyesi, kadınlara gelir kapısı oldu.


Mutki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde bulunan atölyede unutulmaya yüz tutan halı dokuma sanatı, kadınların elinden yeniden canlanıyor. Yaklaşık 10 ay önce Mutki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde açılan halı dokuma kursunda 25 kursiyer hem dokumacılığı öğreniyor hem de para kazanıyorlar. İş-Kur destekli ‘Hayat Boyu Öğrenme’ projesi kapsamında açılan bu kursta, her 3 ayda bir 25 bayan halı dokumacılığını öğreniyor.


Kursiyerler, el emeği ve göz nuru halılar dokuyarak hem hobi ediniyor, hem de meslek sahibi olarak kazanç sağlıyorlar. Normal boyutlarda bir halıyı 2 kişi 3 ay gibi bir sürede bitirerek satışa sunarken, atölyede tekniğin öğretilmesinin ardından kendi istedikleri motifleri de işleyebiliyorlar.



“Zahmetli ve meşakkatli bir iş”


Dokumaların ham maddelerini yün, tiftik, pamuk, kıl ve ipek oluşturuyor.


Kursiyerlerin boş zamanlarını değerlendirmesine ve bir gelir kapısı oluşturmasına yardımcı olan kurs, haftanın 5 günü açık. Boş zamanlarını dokudukları halıya adayan kursiyerler, böylelikle ev ekonomisine de katkıda bulunuyor. Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Şadiye Çiftçi, oldukça zahmetli ve tamamen el emeği göz nuru isteyen halı dokumacılığına oldukça talebin olduğunu belirtti. Çiftçi, 28 Şubat’ta sona erecek olan kursa kadınlar tarafından rağbet gösterildiğini ifade ederek, halı dokumacılığının oldukça zahmetli ve meşakkatli bir iş olduğunu kaydetti. Çiftçi, “Acemi kursiyerlerle bir halı 3 ay gibi bir sürede bitmiş oluyor. Bayanlarımız için kurs ortamımız gayet güzel geçiyor. Hem belli bir ücret alıyorlar hem de dokudukları halıyı satma imkanı buluyorlar” dedi.


Kursiyerlerden Aynur Ergün ise, 6 aydır kursta olduğunu söyleyerek, halı dokumacılığını neredeyse tam anlamıyla öğrendiğini belirtti. Ergün, arkadaşları ile birlikte 28 Şubat’ta bitecek olan kursun devam etmesini istediklerini dilere getirdi.


Selma Dalga da, severek yaptığı halı dokumacılığını hocası sayesinde çok çabuk öğrendiğini belirtti.



“28 Şubat’tan sonra da devam edecek”


Mutki İlçe Milli Eğitim Müdürü Ecvet Leventoğlu da kursu ve kursiyerleri ziyaret ederek, Usta Öğretici Şadiye Çiftçi’den bilgi aldı. Kadınlar tarafında yoğun ilgi gösterilen halı dokumacılığı kursunun 28 Şubat’tan sonra da devam edeceğini dile getiren Leventoğlu, “Hayat Boyu Öğrenme projesi kapsamında açmış olduğumuz bu kursumuz, İş-Kur desteklidir. Şu an itibari ile 25 bayan kursiyerimizle beraber bu kursumuz devam etmektedir. İnanılmaz derecede talep ve istek var. Biz de bayanlarımıza destek olmak istiyoruz. Kursiyerlerimiz burada hem öğrenip hem de para kazandıkları için bu projeyi 28 Şubat’tan sonrada devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:55
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