Haley'den Orta Doğu barış planı değerlendirmesi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Trump yönetimin Orta Doğu barış planına ilişkin, ''Önceki girişimlerin aksine, bu plan belirsiz ve öngörülmeyen yönergeler içeren yalnızca birkaç sayfadan ibaret değil, çok daha uzun. Çok daha ince detaylar içeriyor. İçinde yaşadığımız yeni teknoloji dünyasından da yararlanarak konuya yeni unsurlar getiriyor. Orta Doğu gerçeğinin büyük ölçüde değiştiğini de göz önünde bulunduruyor. Önceden yapılması mümkün görünmeyen şeylerin bugün yapılabileceği gerçeğini kucaklıyor.'' dedi.

Görevinden yıl sonunda ayrılacak olan ve BM Güvenlik Konseyine son kez hitap eden Haley, İsrail-Filistin sorununun görüşüldüğü oturumda yine BM'yi İsrail'e karşı ön yargılı olmakla eleştirdi.

Bu ''ön yargılı takıntının barış yerine sonu olmayan bir çıkmaz yola gittiğini'' belirten Haley, okuduğunu söylediği ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süredir beklenen barış planına ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Her iki tarafın barış anlaşmasından büyük ölçüde faydalanacağını ancak Filistinlilerin daha fazla yarar sağlayacağını ve İsraillilerin daha fazla risk alacağını savunan Haley, şunları söyledi:

"Önceki girişimlerin aksine, bu plan belirsiz ve öngörülmeyen yönergeler içeren yalnızca birkaç sayfadan ibaret değil, çok daha uzun. Çok daha ince detaylar içeriyor. İçinde yaşadığımız yeni teknoloji dünyasından da yararlanarak konuya yeni unsurlar getiriyor. Orta Doğu gerçeğinin büyük ölçüde değiştiğini de göz önünde bulunduruyor. Önceden yapılması mümkün görünmeyen şeylerin bugün yapılabileceği gerçeğini kucaklıyor. Bu plan öncekilerden farklı olacak. Sorulması gereken kritik planın nasıl karşılanacağı."

Trump'ın Orta Doğu planında herkes tarafından beğenilecek bölümler olduğu gibi hoş karşılanmayacak kısımların da olacağını ifade eden Haley, nihai kararın ise sadece İsrailli ve Filistinliler tarafından verilebileceğini sözlerine ekledi.

BM Orta Doğu Özel Koordinatörü Nicolay Mladenov da Batı Şeria'daki terör saldırıları, çatışmalar ve şiddetin tehlikeli tırmanışı konusunda uyarıda bulundu.

İsrail ve Filistinli sivillerin ölümüne neden olan "alarm verici" olayların arttığını vurgulayan Mladenov, bu olayların ardından Ramallah'ta getirilen güvenlik önlemlerinin ve şiddete dönüşen çatışma ve protestoların gergin atmosferi daha da tetiklediğini söyledi.







