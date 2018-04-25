Halep'te bir uzman çavuş şehit oldu

Dün akşam saatlerinde aniden fenalaşan Uzman Çavuş İdris Özer (46) Mera kasabasındaki hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan İdris Özer'in cenazesi ilk önce Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Özer'in naaşı, sabahsaatlerinde otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.

Uzman Çavuş Özer’in Osmaniye'de toprağa verileceği öğrenildi.