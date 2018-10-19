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Halep’te Şebbiha ve Şii milisler çatıştı: 85 ölü!

Suriye’de rejime bağlı Şebbiha milisleri ile İran’ın kontrol ettiği Şii milisler Halep’te birbirine girdi. İki grup arasındaki çatışma yağma ve talan bölgelerini paylaşma konusundaki anlaşmazlıkla başladı. İki taraftan 85 kişi öldü, 110 kişi yaralandı.

19 Ekim 2018 Cuma 08:42
Halep’te Şebbiha ve Şii milisler çatıştı: 85 ölü!

Katil Esed rejimine bağlı Şebiha milisler ile İran tarafından Suriye’ye getirilen Şii militanlar Halep’te çarpışıyor. Tarafların yağma ve talan bölgelerini paylaşım savaşında iki taraftan 85 kişi öldü, 110 kişi yaralandı.

Rejim seyirci kalıyor

Esed ordusu Berri ve Beggara aşiretlerine mensup Şebbiha milisleri ile İran destekli Şii militanların tartışmalarına herhangi bir müdahalede bulunmadı. ÖSO bileşenlerinden Ceyş-ul Mücahid eski siyasi sözcüsü Zekeriya Mollahafçi, Halep’te devam eden çatışmaları İran ve Rusya arasında adı koyulmamış nüfuz mücadelesi olarak nitelendirdi.

Yağma yasası çıktı

Sözcü, Esed’in muhaliflere ait mülkleri kendisine destek veren ithal teröristlere peşkeş çektiğini söyledi. Mollahafçi, Şam yönetimin 4 ay önce muhalif bölgelerin yağmalanmasını meşru kılma amaçlı ‘Milli Emlak Yasası’nı’ çıkardığını söyledi.

ÖSO bölgelerini paylaşamadılar

1 yıl içerisinde Esed rejimine doğrudan gelerek tapu-tahsis müracaatında bulunmayanlar gayrı menkullerdeki haklarını kaybetmiş sayılacak. ÖSO birlikleri 5 yıl boyunca Halep’in yüzde 65’lik kısmını kontrol etti. Çatışan grupların ÖSO’dan boşalan bölgeleri paylaşamadığı ifade edildi. (Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 08:42
  1. halep
  2. Katil Esed
  3. Şii militanlar

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