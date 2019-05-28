Halep’te rejim saldırısı: 8 ölü
Suriye’de Beşar Esad rejiminin Halep’in batısındaki Kefir Halep bölgesine düzenlediği saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.28 Mayıs 2019 Salı 21:26
Suriye’de Beşar Esad rejiminin Halep’in batısındaki Kefir Halep bölgesine düzenlediği saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.
Esad rejimi Halep’in batısında Kefir Halep bölgesine saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Suriye Sivil Savunma ekipleri yaralılara müdahale için olay yerine sevk edildi.
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