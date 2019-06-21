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Halep’te 5 bin öğrenci lise sınavına girdi

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde, Milli Eğitim Bakanlığı kontrolünde 5 bin lise öğrencisi lise sınavına girdiği belirtildi.

21 Haziran 2019 Cuma 16:09
Halep’te 5 bin öğrenci lise sınavına girdi

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde, Milli Eğitim Bakanlığı kontrolünde 5 bin lise öğrencisi lise sınavına girdiği belirtildi.


Türkiye, Suriye’nin Halep kenti doğusundaki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki öğrencilerin eğitiminin devamı için desteğini sürdürüyor. Bölgede yaşayan lise öğrencileri, lise eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayarak mezun olmak için sınava girdi. Milli Eğitim Bakanlığı kontrolünde yapılan sınava 5 bin lise öğrencisi katıldı.


Lise Sınavlar Başkanı Muhammed Elyusuf, “Milli Eğitim Bakanlığı kontrolü altında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesi genelinde 5 bin lise öğrencisi sınava girdi. Azez kentinde sadece bin 639 öğrencinin sınava girmesini sağladık “ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:09
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