Halepçe kimyasal saldırısının 31'inci yılı Irak ordusunun saldırısında hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi, gökyüzüne 5 bin balon bırakıldı

HALEPÇE (AA) - Halepçe'ye Irak ordusunun düzenlediği kimyasal saldırının 31'inci yılı dolayısıyla kentte hayatını kaybedenlerin anısına 5 bin balon gökyüzüne bırakıldı. Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in talimatıyla 16 Mart 1988'de gerçekleştirilen kimyasal saldırı sonucu yaşamını yitiren 5 bin kişi için Halepçe'de anma programı düzenlendi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin defnedildiği mezarlıktaki anmada kent sakinleri ile Irak'ın diğer kentlerinde gelen ziyaretçiler Halepçe kurbanlarını dualarla andı. Program kapsamında kimyasal saldırıda hayatını kaybeden 5 bin kişinin anısına 5 bin balon gökyüzüne bırakıldı. - Halepçe'de düzenlenen kimyasal saldırı Halepçe'ye kimyasal saldırı, İran-Irak Savaşı döneminde Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in Kürtlere karşı başlattığı Enfal Hareketi'nin son aşaması olarak gerçekleşti. Saddam Hüseyin, savaşta İran'a destek vermekle suçladığı Halepçe halkının bombalanması talimatını verdi. Bunun üzerine Irak ordusuna ait savaş uçakları, 16 Mart 1988'de Halepçe semalarında halkın üzerine gaz bombaları yağdırdı. Saldırıda yaklaşık 5 bin kişi ölmüş, 7 binden fazlası kişi yaralanmıştı.

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