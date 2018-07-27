Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı

Orta Doğu uzmanı Harun Sidorov, Yeni Çağ Azerbaycan‘a yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Suriye’de yaşanan olaylardaki rolü ve Türkiye’nin Rusya ve İran’la ilişkilerini değerlendirdi.

Sidorov, Suriye’nin Halep bölgesinin bazı şartlarla Türkiye’nin kontrolüne verilme ihtimalinin olduğunu düşünüyor:

“Halep’in direkt Türkiye’nin kontrolüne verileceğini sanmıyorum. Çünkü bu kadar maddi ve can kaybına mal olmuş bir bölgeden ödün veremezler. Ama şu da bir gerçek ki, Rusya, İran ve aynı zamanda Esed rejimi Halep’in Türkiye’nin katkılarıyla yeniden inşa edilmesini istiyor. Zor durumda olan Rusya ve İran’ın bu yükü kaldırmaya gücü yetmez.

Bence şu anda Türkiye’ye şöyle bir teklif götürülebilir:

Ankara Halep’in yeniden onarılması için katkı sağlasın, Türkiye’deki Suriyeliler de o bölgeye geri dönsünler. Kontrolse formaliteden Esed rejimine verilsin. Aynı zamanda Halep’in Sünni bölgesi olarak kalacağına, İranlıların buraya sızmayacağına ve Esed yönetiminin kontrolünde Sünni temsilciliklerinin oluşturulacağına dair Türkiye’ye garanti verilsin.

Şu anda Suriye’de sadece farklı tarafların askeri siyasi kontrolündeki bölgelerle ilgili garantiler verilebilir. Türkiye için bu, Ferat Kalkanı operasyonunun düzenlendiği bölge, Afrin ve Türkiye askeri güçlerinin bulunduğu İdlibin bir bölümü

Diğer olasılıklardaysa toprakların bir tarafın kontrolünden alınarak diğerinin kontrolüne verilmesi söz konusu değil. Türkiye şu durumda sadece “oyun tecrübesi”ne sahip olan güçlerele oynayabilir. Türkiye konulara gerçekçi bakmalı, herhangi efsanevi vaatlere kanmamalı, Suriye’de kazandıklarını korumaya çalışmalıdır.

Rus uzmana göre, şu durumda Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerde ciddi biçimde iyileşme görülüyor ve Ankara’nın İran’a yönelik yaptırımlara katılacağı beklenilmiyor:

“Ben Türkiye’nin İran’a yönelik yaptırımlara katılacağını düşünmüyorum. Aksine Türkiye ile İran ilişkileri güçleniyor. Bu yüzden de Türkiye bu konuda İranı desteklediğini beyan ederse hiç şaşırmam. Ama Türkiyenin İrana gerçekten destek verip vermeyeceği konusu kesin değil.

Aynı zamanda Türkiye’nin İran’ı sözde desteklediği böyle bir durumda ABD’nin İncirlik üssünden İran topraklarını bombalaması da benim için şaşırtıcı olmaz. Bu, Türkiye’nin dış politika tarzına uygun bir davranış olur.”