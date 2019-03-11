0553 313 94 23

Hamaney, Halep Kasabı Kasım Süleymani'ye 'Zülfikar' nişanı verdi!

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, ülkedeki devrim sonrası yani bir ilke imza attı. "Halep Kasabı" olarak ünlenen Kasım Süleymani'ye "Zülfikar Cesaret Nişanı" verildi.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:34
Hamaney, Halep Kasabı Kasım Süleymani'ye 'Zülfikar' nişanı verdi!

İran Devrim Muhafızları Komutanı, aynı zamanda Suriye'de gerçekleştirdiği katliamlarla bilinen ve "Halep Kasabı" olarak ünlenen Kasım Süleymani'ye "Zülfikar Cesaret Nişanı" verildi.

"Zülfikar Cesaret Nişanı verildi"

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in Twitter hesabı üzerinden paylaşılan bilgi de, "Kasım Süleymani'ye Zülfikar Cesaret Nişanı verildi" ifadeleri kullanıldı.

"Halep Kasabı"Kasım Süleymani'ye ödül doğum gününde verilirken, aynı zamanda söz konusu ödülün 40 yıllık İran İslam Cumhuriyeti tarihinde ilk defa verildiği belirtildi.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:34
  1. iran
  2. suriye
  3. halep
  4. ayetullah hamaney
  5. Kasım Süleymani

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah15 dk önce
    Koskoca Ayetullah verdiyse saygı duymak gerekir. Ben ikna oldum. Kasım Süleymani artık büyüğümdür.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    MÜMİNLERİ KATLEDENLERE YİNE İSLAMIN HALİFESİNİN KILICININ ADI İLE ANILAN NİŞAN VERİLMESİ,O DEVLETİN MÜSLÜMANA VE İSLAMA BAKIŞINI ORTAYA KOYMASI BAKIMINDAN ÇOK ÖNEMLİ.BUNLARI MÜSLÜMANLARIN HAFIZASININ HİÇ AMA HİÇ UNUTMAMASI GEREKİR.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Üvey annesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
  1. Üvey annesini öldüren sanığa..
  2. Bolu sanatsal faaliyetlerin..
  3. Türkiye Polis Emeklileri Derneği Genel..
  4. Göztepe fırsat tepti
  5. Kocaeli’ye özgü 10 ürün tescil edilecek
  6. FETÖ'ye ankesötlü telefon operasyonu!
  7. Seka Devlet Hastanesi Korosu’ndan Tıp..
  8. Başkan Sekmen’den 12 Mart mesajı
  9. GRAFİKLİ - SANAL DÜNYANIN GERÇEK..
  10. Hamleler okullar arası il birinciliği..
  11. Diyanet-Sen Bingöl Şubesinden ezana..
  12. Vali Çakacak’ın İstiklâl Marşı kutlama..
  13. Geleneksel sanatlar ekonomiden de..
  14. Üniversite personel alımı 2019 hangi..
  15. Samsun merkezli FETÖ operasyonu
  16. Almanya'dan akılalmaz Türkiye çıkışı!
  17. Ekrem İmamoğlu, Abdullah Gül'ün adayı..
  18. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
  19. Böcek: "Lara Kent Parkını halkımıza..
  20. Başkan Adayı Taşyürek annelerle bir..
Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı

Günün Karikatürü

10 Mart 2019
Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!
Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!