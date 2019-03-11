Hamaney, Halep Kasabı Kasım Süleymani'ye 'Zülfikar' nişanı verdi! İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, ülkedeki devrim sonrası yani bir ilke imza attı. "Halep Kasabı" olarak ünlenen Kasım Süleymani'ye "Zülfikar Cesaret Nişanı" verildi.

İran Devrim Muhafızları Komutanı, aynı zamanda Suriye'de gerçekleştirdiği katliamlarla bilinen ve "Halep Kasabı" olarak ünlenen Kasım Süleymani'ye "Zülfikar Cesaret Nişanı" verildi. "Zülfikar Cesaret Nişanı verildi" İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in Twitter hesabı üzerinden paylaşılan bilgi de, "Kasım Süleymani'ye Zülfikar Cesaret Nişanı verildi" ifadeleri kullanıldı. "Halep Kasabı"Kasım Süleymani'ye ödül doğum gününde verilirken, aynı zamanda söz konusu ödülün 40 yıllık İran İslam Cumhuriyeti tarihinde ilk defa verildiği belirtildi.

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