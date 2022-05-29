Haldun Boz kimdir? Haldun Boz nereli ne iş yapıyor? Fuat Çimen'in listesindeki Haldun Boz hayatı!

Beşiktaş’ta seçimli kurultay heyecanı var. Seçimli genel kurulda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ile başkan adayı Fuat Çimen, başkanlık için yarışacak. Fuat Çimen'in yönetim kurulu listesinde Haldun Boz da yer aldı. Peki Haldun Boz kimdir? Haldun Boz nereli kaç yaşında? Haldun Boz ne iş yapıyor? İşte Haldun Boz’un hayatı, biyografisi.

Haldun Boz kimdir?

1958 Yılında İstanbul’da doğdu, Darüşşafaka Lisesini bitirdikten sonra 1977 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden 1981 yılında mezun oldu. 1982-1986 yılları arasında Tekstil sektöründe üst düzey yönetici olarak başladığı iş hayatına 1986 yılından itibaren kurduğu şirketlerle Türkiye ihracatında ödüller kazanan Haldun Boz halen şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları yapmakta, sektör ve iş dünyası ile ilgili çok önemli sivil toplum örgütlerinde üst düzey görevlerde bulunmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Fuat Çimen listesinde kimler var?

Asıl Üyeler: Haldun Boz, E. Ersen Yılmaz, Ercüment Meriç Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Pişkin, Ahmet Çonğar, Hakan Atalay, Dr. Banu Noyan, Behzat Güven Cem

Yedek Üyeler: Aydın Kulaksız, Bengi Berker, Ömer Küçük, Alper Uzuner, Nejdet Demiryürek.