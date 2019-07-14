Halay çeken davetlilerden ’kalp’ görüntüsü Şırnak’ta bir düğünde el ele tutuşarak halay çeken davetliler, kalp görüntüsü oluşturdu.

Şırnak’ta bir düğünde el ele tutuşarak halay çeken davetliler, kalp görüntüsü oluşturdu.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde Jirki aşiretine mensup bir ailenin düğününde halay çeken vatandaşlar kalp görüntüsü oluşturdu. Hakan ve Nuran Adıyaman çiftinin düğününe katılan davetliler, el ele tutuşarak halay çekmeye başladı. 2 gün 2 gece süren düğünde renkli görüntüler oluştu. Davetliler, halay çekerken istemeden de olsa kalp figürü oluşturdu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.