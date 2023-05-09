Halal Paradise Didim'de bu yaz bambaşka olacak

Pek çok kişi koşuşturmacayla geçen bir senenin ardından güzel bir tatilin hayalini kurar. Ailecek nezih bir ortamda huzur dolu bir tatil yaşayabilmek içinse hiç kuşkuşuz ‘Helal tatil’ anlayışıyla hizmet veren bir tesis tercih etmek en doğrusu olacaktır. Siz de bu konsepte bir tesis arıyorsanız; şahane bir tavsiyemiz var.

Helal tatil konsepti denildiğinde akla gelen ilk tesisler arasında 'Halal Paradise Didim' yer alıyor. 'Halal Paradise Didim' hem konumu hem de tesis özellikleriyle rakiplerinin çok önünde yer alıyor. Gelin hep birlikte bu güzel tesisi daha yakından tanıyalım...

Halal Paradise Didim nerede?

Halal Paradise, Türkiye'nin gözde tatil mekanlarından biri olan Aydın Didim'de bulunuyor. Fevzipaşa'da bulunan tesis merkezi bir konumda yer alıyor.

Halal Paradise Didim 42.768 m2 alan üzerinden alkolsüz, her şey dahil helal konsept ile hizmet veriyor. 2014 yılında kurulan tesis Akbük, Didim mevkiinde olup Akbük merkeze 2 km, Didim merkeze 13 km, Bodrum Milas havaalanına 73 km, İzmir Adnan Menderes havaalanına 140 km mesafededir.

Havuzları ve plajı göz dolduruyor

Helal tatil anlayışında havuz ve plaj seçenekleri son derece önemlidir. Halal Paradise Didim bu noktada misafirlerinin yüzünü güldürecek her ayrıntıyı düşünmüş durumda. Tesiste; kadın, erkek ve çocuklara ayrı havuzlar bulunuyor. Ayrıca su kaydıraklarıyla çocuklar için unutulmaz bir tatil vadediyor. 200 metre uzunluğundaki ortak ince kum plajı ve sığ denizi ile çocuklu aileler için büyük bir rahatlık sunuyor.

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Yemekleri dillere destan

Tatil planı yapılırken tercih edilecek olan tesisin konumu, konsepti ve plajı kadar yemekleri de merak edilir. Her şey dahil hizmet sağlayan Halal Paradise Didim, müşterilerine iyi yemek sözü veriyor ve bu doğrultuda deneyimli bir ekiple hizmet sunuyor. Kahvaltı, geç kahvaltı, öğle ve akşam yemeği hizmetlerinin yanı sıra gece 23.00-00.00 saatleri arasında gece yemeği müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Her detay incelikle düşünülmüş

Halal Paradise Didim misafirlerinin unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamasını arzu ediyor. Bu sebeple tesiste kadın ve erkek misafirlere ayrı saatlerde hizmet veren Spa merkezi, Türk hamamı, sauna, ve buhar odası bulunuyor.

Tatil eğlencesiz olmaz

Halal Paradise Didim misafirleri için birçok aktivite seçenekleri sunuyor. Deniz voleybolu, motorlu su sporları gibi pek çok farklı aktiviteden tatil boyunca yararlanmanız mümkün.

Çocuklar için unutulmayacak bir anı

Çocuklu aileler, tesislerde çocuklar için ne gibi etkinliklerin bulunduğunu sıklıkla araştırır. Bu noktada Halal Paradise Didim, misafirlerinin yüzlerini güldürürken çocukların hafızalarına kazınacak unutulmaz bir tatili garanti ediyor. Tesis içerisinde çocuk havuzları, su kaydırakları, mini club, oyun parkı bulunuyor. Ayrıca çocuk büfesinde miniklerin damak tatlarına uygun lezzetler yer alıyor.

Ezan sesi eşliğinde tatil

Pek çok otelde ezan sesi duymak pek de mümkün olmuyor. Halal Paradise Didim'e konuk olanlar genel alanlarda vakit ezanlarını duyabiliyor. Tesiste kadın ve erkekler için mescitler de yer alıyor.

Erkan rezervasyon imkanı

Halal Paradise Didim'in saydığımız bu özelliklerini okuduktan sonra fiyatları merak etmiş olabilirsiniz. 8 Mayıs'a kadar yüzde 30 indirim ve 10 taksit imkanından faydalanabilirsiniz. Fiyatlar ise misafir sayısı ve oda tipine göre farklılık gösteriyor. Halal Paradise Didim'de konaklamak ve bilgi almak için 0256 556 07 89'u arayabilirsiniz.

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