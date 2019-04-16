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"Hala Sultan’ın İzinde" belgeselinin ilk gösterimi Lefkoşa’da yapıldı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumunun Kıbrıs’ın dinî ve tarihî öneme sahip isimlerinden Hala Sultan’ı ve adadaki Türk-İslam kültürü varlıklarını tanıtmak amacıyla hazırladığı “Hala Sultan’ın İzinde” adlı belgesel filmin ilk gösterimi 15 Nisan’da Lefkoşa’da gerçekleştirildi.

16 Nisan 2019 Salı 16:14
"Hala Sultan’ın İzinde" belgeselinin ilk gösterimi Lefkoşa’da yapıldı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumunun Kıbrıs’ın dinî ve tarihî öneme sahip isimlerinden Hala Sultan’ı ve adadaki Türk-İslam kültürü varlıklarını tanıtmak amacıyla hazırladığı “Hala Sultan’ın İzinde” adlı belgesel filmin ilk gösterimi 15 Nisan’da Lefkoşa’da gerçekleştirildi.


Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, Hala Sultan’ın 86 yaşında Kıbrıs’a gelip bir hadisi yaşamak için şehit düşen bir isim olduğunu hatırlatarak onun Müslümanlar açısından önemli bir değer olduğunu söyledi. Kıbrıs’ın tarihî önemine de değinen Prof. Dr. Kırpık, Kıbrıs’ın sadece Türk tarihi açısından değil dünya tarihi açısından da kilit bir yer olduğunu dile getirdi.


"Doğu Roma’yı, Osmanlı’yı büyük yapan Kıbrıs’tır. Akdeniz’in bir Türk gölü hâline gelmesi, Kıbrıs’ın alınmasından sonra gerçekleşmiştir” diyen Prof. Dr. Kırpık, Kıbrıs’ın günümüzde de vazgeçilmez bir kilit nokta olduğunu ifade etti.


Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter ise tarih bilmenin yanlışlardan ders almak kadar tarihten gelen güzellikleri tekrar etmek açısından da gerekli olduğunu ifade etti. İslamiyetle tanışan Müslümanların, bu değerleri ve güzellikleri diğer insanlarla buluşturmak için yola düştüklerini belirten Prof. Dr. Benter, yaklaşık bin dört yüz yıl önce yaşadığı rahat hayatı bırakarak sefere çıkan Hala Sultan’ın da bu amaçla yola düştüğünü ifade etti.


Açılış konuşmalarının ardından, Türk Tarih Kurumunca hazırlanan filmin ilk gösterimi gerçekleştirildi. Kıbrıs’taki Müslümanlarca “Hala Sultan” olarak bilinen ve Hz. Osman döneminde, 86 yaşındayken katıldığı Kıbrıs seferi sırasında şehit olan Ümmü Harâm Bint Milhân’a bir deniz seferine çıkacağının müjdelendiği hadis ile başlayan film, Amr Bin Kays komutasındaki İslam Ordusu’nun 647 yılında Bizans’ı mağlup ettiği seferi anlatıyor. Sefer sırasında şehit olan Hala Sultan’ın Türbesi ile Hala Sultan Camisi ve Tekkesi’nin günümüze dek uzanan tarihine de yer verilen filmde, adada Osmanlı idaresinin başladığı 16. yüzyıldan itibaren Hala Sultan Vakfı ile birlikte faaliyet gösteren diğer Türk vakıflarının faaliyetlerine değiniliyor. Filmde ayrıca yakın dönemde adada yaşanan siyasal gelişmelerin, vakıfların hukuki statüsünde oluşturduğu değişime de odaklanılıyor.


Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soyalp Tamçelik, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Dairesi Başkanı Mevlüt Çam ve Kıbrıs Müftülüğü Güney Kıbrıs Temsilcisi, Larnaka Müftüsü Şakir Alemdar’ın değerlendirmelerinin de yer verildiği film, konuya dair kapsamlı ilk belgesel olma özelliğini taşıyor.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 16:14
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