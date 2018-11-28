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Hal yasası nedir ve hal yasası ne zaman çıkacak? Yeni hal yasası neler getiriyor

Türkiye günlerdir soğan stokçularını konuşuyor. Komisyoncuların üreticiden yok fiyatına aldıkları ürünlermarketlerde iki üç katı fiyatına satılmakta. Binbir emek verip ürün elde eden çiftçiler yerine hiç bir emek sarf etmeyen komisyoncular para kazanmakta. İşte bu haksız durumu önleyecek olan hal yasası çıkarılmak istenmekte. Peki hal yasası ne zaman çıkacak?

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:02
Hal yasası nedir ve hal yasası ne zaman çıkacak? Yeni hal yasası neler getiriyor

Türkiye günlerdir soğan stokçularını konuşuyor. Komisyoncuların üreticiden yok fiyatına aldıkları ürünler marketlerde iki üç katı fiyatına satılmakta. Binbir emek verip ürün elde eden çiftçiler yerine hiç bir emek sarf etmeyen komisyoncular para kazanmakta. İşte bu haksız durumu önleyecek olan hal yasası çıkarılmak istenmekte. Peki hal yasası ne zaman çıkacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hal yasısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, Hal yasası çok yasında Meclis gündemine gelecek demişti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekçan da "Şu anda üzerinde çalıştığımız bir taslak çerçeve. Bu konuda paydaşlarla birlikte hareket ediyoruz" dedi. Hal yasası ne zaman çıkacak? Hal yasası neleri kapsayacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hal yasası Meclis gündemine gelecek. Komisyonculuk tarihe karışacak. Satışta rekabet üst düzeye çıkacak. Yeni haller, yeni atış alanları ve üreticlerinin satış kabiliyetlerinin artırıldığını göreceğiz. Gıda ürünlerine çok daha makul oranlarla erişilmesi açısından bu önemli." demişti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da dört gözle beklenen hal yasasına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu.

Hal yasası neleri kapsayacak?

Hal düzenlemesiyle ilgili çalışma yapmak istediklerinde desteğin yanı sıra büyük tepkiler de aldıklarını ifade eden Bakan Pekcan, şunları söyledi: “Şu anda üzerinde çalıştığımız bir taslak çerçeve. Bu konuda paydaşlarla birlikte hareket ediyoruz. Bir eyleme geçerken masa başında karar almıyoruz. Birlikte hareket ediyoruz. Üretici bölgesi hal tarafı ve tüketici bölgesi hal tarafı var. Ambalaj ve soğuk hava sistemleriyle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Biz alt yapımızı hazırladık. Buralarda soğuk hava depoları olacak ve sadece sebze meyve değil et ve türevi ürünlerde saklanabilecek. Mevcut sistemin ne üreticiye ne de tüketiciye faydası var. Yeni sisteme geçtiğimizde herkesin memnun olacağı bir ortam oluşacak diye umuyoruz. Hal yasasının çıkması uzun sürmez ama uygulamasıyla ilgili süreç belli bir zaman alabilir. Şu anda pilot bölge çalışması yapıyoruz. Öncelikli İstanbul ve Ankara ayağını pilot düşünüyoruz.”

Hal yasası ne getiriyor?

Kamuoyunda "Hal Yasası" olarak bilinen 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılacak düzenlemeyle sebze ve meyve ticareti sektöründe köklü dönüşümler öngörülüyor. Bu kapsamda, hallerin altyapısı yenilenecek ve yeni bir bakış açısıyla modernizasyonu sağlanacak. Üretici ve tüketici hakları açısından büyük önem taşıyan yeni yasanın, fiyat istikrarının sağlanmasına katkı vermesi bekleniyor. Sebze ve meyvenin borsası niteliğindeki hallerin sayısının düşürülmesi, ürün çeşitliliğinin ve işlem hacminin artması planlanıyor.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 15:02
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