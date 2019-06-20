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Hal Köprülü Kavşak yeşilleniyor

Akdeniz Belediyesince, parklardaki yenilme çalışmaları sürerken,diğer yandan İnönü Bulvarı Hal Kavşağındaki yeni köprü etrafında ve civarındaağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması başlatıldığı bildirildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:30
Hal Köprülü Kavşak yeşilleniyor

Akdeniz Belediyesince, parklardaki yenilme çalışmaları sürerken,diğer yandan İnönü Bulvarı Hal Kavşağındaki yeni köprü etrafında ve civarındaağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması başlatıldığı bildirildi.


Akdeniz Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı MustafaGültak’ın talimatı üzerine bölgede başlayan çalışmalar kapsamında, ekipler ilk olarakköprü civarındaki refüj ve kaldırımlara toprak serimi yaptı, ardından çam fidanı,zakkum, leylandi ve daha birçok farklı fidan ve bitkinin ekim ve dikimini gerçekleştirdi.Köprü civarındaki ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması tamamlandığında, 100’üaşkın çam fidanı, 400 adet zakkum, 600 adet de çalı grubu bitki toprakla buluşmuşolacak.


“Kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttıracağız”


Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, çalışmalar hakkında yaptığıdeğerlendirmede, temiz ve sağlıklı bir hava ve yaşanılası bir doğa için yeşil alanvarlığının önemine dikkat çekti. Bunu sağlamak için ilçe sınırlarında, kişi başına düşenyeşil alan varlığını arttıracaklarını kaydeden Gültak, Akdeniz’in yeşile bürünmesikonusunda üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini söyledi, ilçe sınırlarındauygun olan her metrekareyi yeşillendireceklerini ifade etti.


“Akdeniz’de yaşam kalitesini yükselteceğiz”


Sözlerini, “Akdeniz’de, insanlarımızın gönlüne dokunan, yaşamı güzelleştirenhizmetlerimiz sürecek” diyerek sürdüren Gültak, “Vatandaşlarımızın belediyehizmetlerinden hakkaniyetli yararlanması amacıyla çalışmalarımızı kararlılıklasürdüreceğiz. Parkı veya yeşil alanı olmayan tek bir mahallemiz kalmayacak. Kaliteli,yaşanılır, düzenli, sağlıklı ve temiz bir kent için belediyecilik anlamında ihtiyaç duyulanhizmet, proje ve çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Diğer yandan Akdeniz’de Park-Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından park ve yeşilalanlarda devam eden yenileme çalışmaları kapsamında, yıpranmış olan kamelyalar ve oturma grupları yenileniyor, parklara yeni çöp kovaları konulup yeşil alanlar genelbir bakım ve onarımdan geçiriliyor.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:30
  1. doğa

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