Hal kavşağında çalışmalar yeniden başladı Kahramanmaraş’ta Karayolları tarafından yapımına başlanan ancak ödenek yokluğu nedeniyle ara verilen hal kavşağındaki çalışmalar yeniden başladı.

Kahramanmaraş’ta Karayolları tarafından yapımına başlanan ancak ödenek yokluğu nedeniyle ara verilen hal kavşağındaki çalışmalar yeniden başladı.

Kahramanmaraş’ta Karayolları tarafından 2017 yılı Aralık ayında yapımına başlanan Kayseri yolu üzerindeki hal kavşağında, ödenek yokluğu nedeni ile çalışmalara bir süre ara verildi.

Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş Valiliği İl Koordinasyon Kurulu toplantısında da gündeme gelen Hal kavşağının 10 gün içinde yapımına yeniden başlanacağı belirtilmişti.

Toplantının ardından bir hafta sonra Hal kavşağındaki çalışmalar yeniden başladı. Karayolları yetkilileri çalışmaların ne zaman tamamlanacağı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.