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Hal esnafı Başkan Aktaş’ı alkışlarla karşıladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ziyaret ettiği Bursa Kent Hali’nde alkışlarla karşılandı.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:40
Hal esnafı Başkan Aktaş’ı alkışlarla karşıladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ziyaret ettiği Bursa Kent Hali’nde alkışlarla karşılandı.


‘Daha güzel bir Bursa’ için gün doğmadan yola çıkan cumhur ittifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sıkıntıları yerinde dinleyip meseleler çözüm üretmeye devam ediyor. Başkan Aktaş, görev yaptığı 16 aylık süre boyunca 4. kez ziyaret ettiği ve birçok sıkıntısını çözüme kavuşturduğu ‘Kent Hali’nde kabzımallar ve işçiler tarafından büyük coşku ve alkışlarla karşılandı. Gün ağarmadan hale giden Aktaş, esnafı tek tek dolaştı, yeni dönemde Bursa’ya yapmayıhedeflediği projeleri anlattı. Aktaş, esnaftan da büyük ilgi ve destek gördü.


Kent Hali’nin ardından Yıldırım’da Otosansit esnafıyla bir araya gelerek, projelerini anlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Sloganımızda olduğu gibi ekip olarak canla başla Bursa için, gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Güne 06.30’da Kent Hali’nde başladık. Hale 16 ayda 4 kez gittim, meseleleri vardı onları bir bir hallettik. Otosansit’te de suyla ilgili, kayıp kaçaklar çok fazlaydı. Maliyeti 2 milyon 500 bin olan 14 kilometrelik hat çalışmasına başladık ve 3 ay içerisinde de bitiriyoruz. Otosansit Kavşağı problemli kavşaklardan bir tanesiydi, onu da hallettik” dedi.


Asfalt çalışması Büyükşehir’in, kamyon Nilüfer’in


Görükle’de 2 hafta önce ana arterde alt yapıyı bitirip asfalt döktüklerini söyleyen Başkan Aktaş, “Nilüfer Belediyesi’nin kamyonunu getirdiler ve 8 gün orada tuttular, gelen geçen Nilüfer Belediyesi’nin kamyonunu görsün diye Her zaman yaptıkları gibi ağız belediyeciliği ile göz boyuyorlar, ama artık millet bunlara prim vermeyecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:40
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