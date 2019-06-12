Hakurk'a "Pençe" harekatı
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatıyla imha edildi12 Haziran 2019 Çarşamba 09:45
ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatıyla vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda, terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar kararlı şekilde devam ediyor.
Harekat kapsamında, bölgede PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatıyla imha edildi.
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