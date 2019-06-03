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Hakurk'a "Pençe" Harekatı

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda terör örgütünün sözde liderlerince kullanılan altı odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara kullanılmaz hale getirildi

03 Haziran 2019 Pazartesi 19:15
Hakurk'a "Pençe" Harekatı

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda terör örgütünün sözde liderlerince kullanılan altı odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara kullanılmaz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Harekatta terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan, altı odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildi.

Ayrıca Milli ATAK taarruz helikopterlerince gece harekatında tespit edilen hedefler başarıyla etkisiz hale getirildi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 19:15
  1. Hakurk'a "Pençe" harekatı
  2. Mağara etkisiz hale getirildi

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