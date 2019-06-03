Hakurk'a "Pençe" harekatı Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi- Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, harekatta 1 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu.



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