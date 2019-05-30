Hakurk'a "Pençe" harekatı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi- Harekat kapsamında şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı. Harekatta 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilen bilgilendirmede, böylece şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 19 olduğu bildirildi. Öte yandan, Bakanlık, Pençe Harekatı'na önemli destek sağlayan ATAK taarruz helikopterinin, yaptığı atışlarla teröristlerin doçka mevzisini imha ettiği anların görüntüsünü paylaştı.



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